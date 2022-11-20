أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20-11-2022

الاقتصاد
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار في السوق المصري اليوم،  مع ضخ كميات كبيرة منها بالأسواق في المنافذ الحكومية لضبط الأسعار.

 

أسعار الخضروات الفاكهة بسوق العبور اليوم:


وصل سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات.

والبطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه.

والبصل من 2.5 إلى 3.75 جنيه.

وتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 6.5 جنيه.

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19-11-2022 بمحافظة الإسكندرية

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أسعار الخضروات اليوم السبت 19-11-2022 في المنيا

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 18-11-2022 في البحيرة

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 18-11-2022

أسعار الخضراوات

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه.
وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات.

والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

والبامية من 16 إلى 20 جنيها.

والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات.

والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها.

واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

والخس من 10 إلى 15 جنيها..

والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه.

والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

 

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 108 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.

 

أسعار الفاكهة


أسعار الفاكهة بسوق العبور
وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهًا، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

 

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت  15 جنيها للكيلو.وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار الخضروات والفاكهة سعر الطماطم سوق العبور اسعار الخضروات اسعار الفاكهة

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