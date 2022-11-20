أسعار الأسماك اليوم الجمعة 20-11-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك

تعرض “بوابة الفجر”  أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ" سوق العبور " لتجارة الجملة.

 

أسعار الأسماك بأنواعها اليوم  فى سوق العبور
 

استقر سعر سمك بلطى بأنواعه حيث سجل كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح بين 33 إلى 37جنيها وسمك بلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 28 إلى 31جنيها وسمك بلطى اسوانى من 20 إلى 40 جنيها، سمك فيله بلطى من 30 إلى 160جنبها.


وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 80و 100 جنيه، بياض املس 1 بلدى بين 60 و100 جنيها،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها


وسجل سعر كيلو سمك البورى 1 نحو 83 جنيها، تراوح سمك بورى2 بين 40 إلى 60 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 102جنيها،سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 55 جنيه.

تراوح سعر سمك كيلو سمك موسي فى سوق العبور مابين 150الى 250جنيها.

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أسعار السمك اليوم الجمعة 18-11-2022

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سعر سمك المرجان


كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 70 جنيها،سجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 49 جنيها.

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 55 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم  فى سوق العبور من 100 إلى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 إلى 240جنيها، كابوريا من 24 إلى 84جنيها.

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة

تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 380إلى 440 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 280 إلى 360جنيها.

تراوحت  أسعار الجمبري 2 مابين 180 إلى 250جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 90 إلى 170 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 60 إلى 160جنيها.

 

اسعار الاسماك سعر البورى سعر الجمبرى اسعار الجمبري سوق العبور

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