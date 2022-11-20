عاجل.. انهيار اسعار البيض في المزارع اليوم

سعر الطبق يتراجع ٦ جنيهات لاول مره منذ الحرب الروسية الاوكرانية

سجلت أسعار البيض في الأسواق المحلية انهيارات سعرية، حيث انخفضت بوتيرة هي الأعلى منذ بدء أزمة نقص الأعلاف التى قفزت بأسعار البيض بجميع انواعه إلى مستويات قياسية.

طبق البيض يتراجع ٦ جنيهات مرة واحدة:

وقال الاتحاد العام للدواجن، ان أسعار البيض في السوق المحلي بالمزرعة انخفضت بقيمة تراوحت بين ٥ إلى ٦ جنيه في الطبق الواحد، وهو أكبر انخفاض يومي منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية التي رفعت أسعار الأعلاف، وازمة تراجع المعروض منها مع توقف الاستيراد.

وبتلك الانخفاضات هبط سعر كرتونة البيض من مستويات اعلي ٧٠ جنيه التى وصلت اليها مع تعرض السوق لأزمة نقص في الأعلاف نتيجة التأخر في الإفراج الجمركي عن البضائع المحتجزة بالموانئ الشهريين الماضيين، ليصل بذلك سعر طبق البيض الأبيض والأحمر إلى ٦٢.٧٥ جنيه بينما لا يزال يحافظ البيض البلدي علي اسعاره عند ٧٢ جنيه للطبق.

وصل سعر طبق البيض الاحمر والابيض بعد تلك التراجعات بمحلات التجزئة إلى ٦٥ جنيه، بينما انخفض سعر البيضه من مستويات ٣ جنيه إلى ٢ جنيه.

الحكومة تواصل الافراج عن الاعلاف:

وجاء تراجع أسعار البيض في السوق المحلي مع استمرار الحكومة توفير العملة الصعبة لاستيراد، الإفراج عن كميات محتجزة من الأعلاف بالموانئ ما ادي إلى توافرها بالأسواق وانخفاض أسعارها، وعودة مربين جدد للمنظومة وهو ما رفع إنتاج البيض بالأسواق.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في ١٤ نوفمبر الماضي مواصلتها الافراح عن كمية جديدة من الأعلاف بالسوق المحلي لضخها بالأسواق وتوفيرها لمربي الدواجن، حيث افرجت عن ١٤٣ ألف طن ذرة وفول صويا، مؤكدة أنها ستفرج عن كميات أخرى خلال الفترة القادمة وهو ما يضمن استقرار أسعار الدواجن والبيض.