موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022، تنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد الموافق الـ20 من نوفمبر الجاري، وتستمر الفعاليات حتى الـ18 من شهر ديمسبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح وسط اجواء من المتوقع أن تكون مميزة.

حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

ويتساءل عشاق الساحرة المسديرة عن موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 إلى جانب القنوات الناقلة للفعاليات التي تستمر لقرابة الـ30 دقيقة، والتي تشهد عروض عالمية وأخرى تبرز الثقافة القطرية والعربية مع تقديم للمنتخبات المشاركة.

وترصد بوابة الفجر تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 في السطور التالية:

أولًا: موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

يقام حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات، على ملعب البيت قبل انطلاق مباراة قطر والإكوادر في الجولة الأولى من المونديال.

ثانيًا: القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

قررت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية إذاعة حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 عبر الترددا المفتوحة المجانية، إضافة إلى إذاعة إذاعة 22 مباراة أخرى ويمكن للجميع مشاهدتها دون تشفير.

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس عن نقل حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 عبر فضائية "الكأس إكسترا 2" كم ينقل الحفل عبر قناة الرياضية المغربية وبي إن سبورتس المشفرة ماكس 1 و2.

عروض وفعاليات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا "عن تفاصيل فعاليات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 والذي يشهد مشاركة الكوري جونج كوك عضو فريق البوب بي تي إس، إلى جانب ظهور بلاك آيد بيز وروبي وليامز.

ظهور عربي في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

وتشارك ميريام فارس في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 بدلا من الكولومبية شاكيرا التي اعتذرت لأسباب شخصية، إلى جانب النجمة التونسية لطيفة في حفل الافتتاح بأغنية تحمل اسم "مربوحة" نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات "تويتر" خلال الساعات الماضية.

القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم قطر 2022

يمكن مشاهدة افتتاح ومباريات كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي عبر التردد التالي:

القناة IRIB HD Iran

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 "H"

القمر الصناعي التركي

القناة TRT2

التردد: 11054

معامل الترميز: 30000

مشاهدة مباريات وحفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 مجانا

كأس العالم قطر 2022 على القمر الصناعي "هوت بيرد"

قناة ZDF

تردد: 11054.

معامل الترميز: 22000 (H).

قناة das erste على هوت بيرد

التردد: 11541.

معامل الترميز: 22000 (V).

3- قنوات النايل سات الناقلة لكأس العالم

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 على القنمر الصناعي "أسترا"

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E - 12168 V 29700

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E - 11494 H 22000

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E - 11836 H 27500

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E - 10876 V 22000

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E - 10906 V 22000

ويترقب الجمهور العربي والعالمي حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 من أجل مشاهدة العروض والفعاليات التي كشف “فيفا” عنها خلال الساعات القليلة الماضية، والتي ستلقى رواجا كبيرا، ومن أجل مشاهدة المباراة الافتاحية للمونديال.