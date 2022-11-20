الفيفا يعلن عن العائدات المالية لبطولة كأس العالم قطر 2022

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كافة الاتحادات الأعضاء به بأنه حقق "عائدات قياسية"، بلغت 7.5 مليار دولار في خلال 4 سنوات من الصفقات التجارية إلتى أبرمها مع الشركاء التجاريين والمرتبطة بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

المبلغ الحالي هو الأكبر في تاريخ كأس العالم

ويزيد هذا المبلغ بواقع مليار دولار على عائدات النسخة السابقة من بطولة كأس العالم إلتى أقيمت في روسيا قبل 4 سنوات.

الشركاء التجاريين لمونديال قطر 2022

وأضاف الفيفا أن العائدات تزايدت بفضل الصفقات التجارية إلتي إبرمت مع البلد المضيف للمونديال قطر 2022.

وكانت شركة قطر للطاقة انضمت إلى قائمة الرعاة من الدرجة الأولى. ومن بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات “أوريدو”.

وكانت معظم تلك الصفقات وخاصة صفقة البث الخاصة بمونديال قطر2022، قد إبرمت عام 2011 أثناء رئاسة الرئيس السابق للفيفا "جوزيف بلاتر" في صفقات ثنائية تضمنت بطولتي روسيا 2018 وقطر2022.

وجاء ذالك الإعلان عن كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أرباحه اليوم الأحد للمسؤولين من أكثر من 200 ممثل لاتحادات كرة القدم.