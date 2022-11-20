الرئيس الفرنسي ماكرون يشيد بنجاح مصر في استضافة قمة المناخ COP 27

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على هامش القمة 18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المنعقدة حالياُ فى جزيرة جربة التونسية بحضور أكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.

وطلب ماكرون نقل خالص تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أشاد بالاستضافة المصرية لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ بكل كفاءة واقتدار، وأبدى اهتمامًا كبيرًا بالوقوف عما أسفرت عنه المفاوضات الجارية حاليًا في هذا المضمار، متمنيًا أن تنتهى في أسرع وقت ممكن بما يحقق مصلحة كافة الأطراف.