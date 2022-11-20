موانئ البحر الأحمر تتداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانيء الهيئة بلغ 11 سفينة، موضحة أنه تم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة،و 525 شاحنة و50 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1031 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم - أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و249 شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع،و 276 شاحنة و15

وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين دليلة والحرية 2، مشيرة إلى أنه تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و168 شاحنة بميناء نويبع البحري الذي شهد أيضا رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.

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