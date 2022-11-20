بث مباشر HD مشاهدة حفل افتتاح كأس العالم لايف STREAM اونلاين رابط مباراة السعودية اليوم سينطلق حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم الأحد على الأراضي القطرية، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك قبل ساعتين من انطلاق المباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر مستضيفة البطولة ومنتخب الإكوادور.

ومن المرتقب أن يشهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت الخاصة بالجماهير داخل استاد البيت الذي سيستضيف أيضا المباراة الأولى بين منتخبي قطر والإكوادور، وعلى رأس تلك المفاجآت حضور العديد من الفنانين العرب والعالميين كذلك.

وتستضيف قطر النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، وهذه هي المرة الأولى التي تقام بها هذه البطولة على الأراضي العربية، حيث لم يسبق لأي دولة عربية تنظيم الحدث المونديالي الأكبر في كرة القدم.

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القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2022

ستبث مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وحفل الافتتاح، حيث تمتلك الحقوق لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن مشاهدة حفل افتتاح كأس العالم 2022 على قنوات "بي إن سبورتس ماكس"، والقناة المفتوحة على نايل سات وعرب سات، إضافة لقناة الكأس القطرية، وقناة "المغربية الرياضية" التي أعلنت حصولها على حقوق إذاعة حفل الافتتاح.

وهناك قنوات أخرى، أعلنت عن نقلها لحفل افتتاح كأس العالم 2022، وعلى رأسها "زدف" الألمانية، و"إريب إتشدي" التركية، وهما قناتان يمكن التقاط إشاراتهما على قمر هوتبيرد، وبالنسبة لقمر أسترا، فإنه توجد قناة بي إن سبورتس الفرنسية.