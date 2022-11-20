موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022 والفقرات والمكان والقنوات الناقلة

أربعة سنوات ونصف كانت الفيصل بين النسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2018 بروسيا، واستطاع المنتخب الفرنسي التتويج بها، وحتى الوصول إلى النسخة التي ستنطلق اليوم بقطر لأول مرة في دولة عربية.

وينتظر جميع جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، صافرة انطلاق البطولة وحفل افتتاح كأس العالم 2022، واللقاء الأول بمواجهة قطر والإكوادور.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022 والفقرات والمكان، وهي على النحو التالي:-

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022

يبدأ حفل افتتاح كأس العالم 2022 في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، و5 بتوقيت قطر، والسعودية، على ملعب البيت الذي يستضيف المباراة الأولى من المسابقة بين قطر والإكوادور.

مكان حفل افتتاح كأس العالم 2022

يقام حفل الافتتاح على ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، والذي يسع 60 ألف متفرج، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي.

فقرات حفل كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الفنانين الذي سيقدمون فقرات حفل افتتاح كأس العالم 2022، وجاء في مقدمتهم المطرب القطري فهد الكبيسي، والكوري الجنوبي جونجكوك، حيث يقدمون أغنية باسم "حالمون".

وأضاف بيان فيفا أن برنامج الحفل يشمل 7 فقرات، يقدمها فنانون عالميون، والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يتم نقل حفل افتتاح كأس العالم 2022 بكامل فعالياته، إضافة إلى المباراة الافتتاحية عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والقناة المفتوحة على النايل سات والعرب سات، إضافة إلى نقل الافتتاح عبر قناة الكأس القطرية، وقناة المغربية الرياضية التي أعلنت حصولها على حقوق إذاعة حفل الافتتاح.