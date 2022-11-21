تعرف على موعد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة المنصورة الأهلية

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رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات جامعة المنصورة الأهلية

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أمس الأحد، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنصورة الأهلية للعام 2022 - 2023 وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

كما قام خلال الجولة  باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات جامعة المنصورة الاهلية

توفير جو نفسي مناسب للإمتحانات

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقا.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات جامعة المنصورة الاهلية

رافقه رئيس الجامعة  خلال جولته كلا من  الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي  صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي  مدير البرامج بكلية الهندسة.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات جامعة المنصورة الاهلية

موعد انتهاء الامتحانات 

ومن المقرر تستمر أعمال الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات جامعة المنصورة الاهلية
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