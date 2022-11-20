"الأرصاد" تحذر من اضطراب في الطقس.. وتوقعات بسقوط أمطار على هذه الأماكن

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الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بداية من يوم الثلاثاء على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، نظرا لتأثر مصر بمنخفض جوي جديد قادم في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة الممطرة.

حالة الطقس 

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون ممطر على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، مع استمرار حالة الطقس الغائم على مدن ومحافظات الجمهورية عدا جنوب الصعيد، واستمرار تكون الشبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة الثلاثاء المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأربعاء المقبل 

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس المقبل 

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

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