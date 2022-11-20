أول تعليق من ولي العهد الأردني على النسخة القطرية من مونديال 2022

أكد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، أن فاعليات افتتاح كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، تعد نسخة استثنائية نفخر بها، إنجاز عربي نعتز به جميعا.

وجاء حفل افتتاح كأس العالم في قطر، بحضور الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن وولي العهد، والتي أقيمت اليوم الأحد في استاد البيت بمدينة الخور القطرية.

هذا وكان قد افتتح أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.

وانطلقت مواجهات مونديال 2022، من استاد البيت، بمباراة قطر - الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.