عاجل | أسعار الذهب تقفز 175 جنيه خلال أسبوع (تفاصيل)

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، ثباتا خلال التعاملات المسائية بالسوق المحلية.

وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر، بنحو 175 جنيها خلال أسبوع، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 10.320 جنيه وزن 8 جرامات، مقابل 10.144 جنيه يوم الأحد الماضي.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 28 جنيها خلال أسبوع، أما جرام الذهب عيار 21، فصعد نحو 22 جنيها، بينما زاد عيار 18 نحو 19 جنيها في 7 أيام

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

جاء سعر الذهب اليوم الأحد في مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 تداول عند 1474 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 1290 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1106 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ نحو 862 جنيها.

سعر الذهب يوم السبت في مصر

جاء سعر الذهب يوم السبت في مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلي1477 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1293 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 1108 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14 تداول عند 861 جنيها

سعر الذهب يوم الجمعة في مصر

جاء سعر الذهب يوم الجمعة في مصر كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 1468جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 تداول عند 1285 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلي 1101 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 856 جنيها.

سعر الذهب يوم الخميس في مصر

جاء سعر الذهب يوم الخميس في مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 1453 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 تداول عند 1272 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلي 1090 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 848 جنيها.

سعر الذهب يوم الأربعاء في مصر

جاء سعر الذهب يوم الأربعاء في مصر كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلي 1444 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1264 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 1083 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 تداول عند 845 جنيها.

سعر الذهب يوم الثلاثاء في مصر

جاء سعر الذهب يوم الثلاثاء في مصر كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1449 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 1268 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 تداول عند 1087 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 وصل إلي 846 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

بلغت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر كالآتي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلي 1446 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1265جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 1084 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 تداول عند 846 جنيها.



سعر الذهب يوم الأحد في مصر



جاء سعر الذهب يوم الأحد في مصر كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلي 1446 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1268 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 1087 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 تداول عند 845 جنيها.