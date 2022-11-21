رئيس قسم المحافظات بـ "الفجر" يكشف تفاصيل حادث أتوبيس رأس غارب الزعفرانة (فيديو)

توك شو
حادث رأس غارب
حادث رأس غارب

كشف محمد طه فتحى رئيس قسم المحافظات بموقع الفجر، عن  تفاصيل حادث أتوبيس رأس غارب الزعفرانة الذي راح ضحيته 12 شخصًا، وأسفر عن 31 مصابًا، قائلًا: الحادث وقع منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وكانت أعداد المصابين تتزايد، لافتًا  إلى أن سائق الأتوبيس كان من الواضح من المعاينة الأولية يسير بسرعة كبيرة، واصطدم بمقطورة السيارة النقل.

 

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تحويل 5 حالات خطرة وخروج 11 مصاب من المستشفى تفاصيل حادث أتوبيس رأس غارب الزعفرانة


وتابع "طه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا، ببرنامج "في النور"،  على شاشة “CVT”: أن الحادث وقع في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق من صباح يوم الأحد، وعلى الفور تم الدفع ب 30 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة 12 شخص وإصابة 31 آخرون.

 

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صحة البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ القصوى عقب حادث أتوبيس رأس غارب


وأوضح رئيس قسم المحافظات بموقع جريدة الفجر: جميع المصابين خرجوا بخلاف 10 حالات، تم تحويل 5 حالات إلى مستشفى الغردقة العام وأخرى إلى القاهرة نظرًا لخطورة حالتهم، ومازال يمكس داخل مستشفى رأس غارب المركزى 4 حالات أخرى تحت الملاحظة، لافتًا كان هناك متابعة مستمرة من جميع الجهات المعنية داخل محافظة البحر الأحمر منذ وقوع الحادث.

وتابع: لا بد من فتح ملف تلك مكاتب الحجوزات بمحافظة البحر الأحمر، ومراجعة أوراق تلك المكاتب والتأكد من أوراقها والتراخيص اللازمة ومدى صلاحية تلك الاتوبيسات التى تقل ألف من المواطنين يوميًا، مؤكدًا أنه يجب على الأجهزة المختصة الإهتمام بهذا الملف لأنها لم يكن الحادث الأول.

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