أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 21-11-2022

استقرت أسعار الدولار اليوم الإثنين، لتحافظ العملة الأمريكية على المستويات القياسية التى حققتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن زادت بنحو 8 قروش.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر له في كل من: بنك مصرـ والبنك الأهلي المصرـ والمصرف المتحد عند مستوى 24.42 جنيه للشراء".



أسعار الدولار في البنوك



وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و24.50 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.46 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.45 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.42 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.