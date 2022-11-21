بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بحى الفردوس بمدينة السادات الأحد 4 ديسمبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 4/12/2022، وحتى يوم الإثنين 2/1/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها، بحي الفردوس، بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.



وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (1)، من 1: 100، يوم الأحد 4/12/2022، والقطع من 101: 200، يوم الإثنين 5/12/2022، والقطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 6/12/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأربعاء 7/12/2022، والقطع من 401: 500، يوم الخميس 8/12/2022، والقطع من 501: 600، يوم الأحد 11/12/2022، والقطع من 601: 700، يوم الإثنين 12/12/2022، والقطع من 701: 800، يوم الثلاثاء 13/12/2022، والقطع من 801: 900، يوم الأربعاء 14/12/2022، والقطع من 901: 1000، يوم الخميس 15/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 18/12/2022، والإثنين 19/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (2)، من 1: 100، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأربعاء 21/12/2022، والقطع من 201: 300، يوم الخميس 22/12/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأحد 25/12/2022، والقطع من 401: 500، يوم الإثنين 26/12/2022، والقطع من 501: 600، يوم الثلاثاء 27/12/2022، والقطع من 601: 700، يوم الأربعاء 28/12/2022، والقطع من 701: 780، يوم الخميس 29/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 1/1/2023، والإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

