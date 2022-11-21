أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 21-11-2022

الاقتصاد
أسعار الريال السعودي
أسعار الريال السعودي

تستعرض الفجر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21-11-2020، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وتشمل الخدمة نشر أسعار الريال السعودي في كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء

سعر البيع

 

 

6.50 جنيه

6.52 جنيه

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عاجل.. آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم في مصر

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في نهاية التعاملات.. آخر تحديث

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عاجل.. آخر التطورات بشأن سعر الريال السعودي اليوم

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تحديث جديد.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-11-2022

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء

سعر البيع

6.49 جنيه

6.51 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الشراء

سعر البيع

6.47 جنيه

6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الشراء

سعر البيع

6.48 جنيه

6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الشراء

سعر البيع

6.49 جنيه

6.51 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر الشراء

سعر البيع

6.46 جنيه

6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل أمام الجنيه المصري في بنك البركة

سعر الشراء

سعر البيع

6.47 جنيه

6.52 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء

سعر البيع

6.51 جنيه

6.52 جنيه

 

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