أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 21-11-2022

تستعرض الفجر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21-11-2020، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وتشمل الخدمة نشر أسعار الريال السعودي في كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري سعر الشراء سعر البيع 6.50 جنيه 6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سعر الشراء سعر البيع 6.49 جنيه 6.51 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سعر الشراء سعر البيع 6.47 جنيه 6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB» سعر الشراء سعر البيع 6.48 جنيه 6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل أمام الجنيه المصري في بنك مصر سعر الشراء سعر البيع 6.49 جنيه 6.51 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل مقابل الجنيه المصري في بنك البركة سعر الشراء سعر البيع 6.46 جنيه 6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل أمام الجنيه المصري في بنك البركة سعر الشراء سعر البيع 6.47 جنيه 6.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم