أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 21-11-2022

شهدت أسعار الأسمنت اليوم، ثباتًا في السوق المحلي بجميع أنواعه المختلفة «الأسود - الأبيض - المقاوم»، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها السعرية.

سعر طن الأسمنت

قفزت أسعار الأسمنت في المصانع الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المحلية، والذي يتم من خلاله شراء واستيراد المواد الخام وجميع المواد اللازمة لإنتاج الأسمنت، إضافة إلى حالة العرض والطلب في الأسواق.

وتسود توقعات باستقرار الأسعار في الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى تغطية احتياجات السوق من الأسمنت، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسعار من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووزارة الصناعة والتجارة.

وتتراوح أسعار الأسمنت الأسود من 1600 وحتى أكثر من 1700 جنيه في الطن «تسليم أرض المصنع».

أسعار الأسمنت اليوم



أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1590 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وسجل متوسط طن أسمنت وادي النيل 1600 جنيه للطن.

أسمنت السويدي

وصل متوسط سعر أسمنت السويدي إلى 1720 جنيهًا للطن.

أسمنت العربية المسلح

بلغ متوسط سعر أسمنت العربية المسلح 1618 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف

ووصل متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1528 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1620 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم



بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» 1660 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن «أسمنت السويدي» 1755 جنيهًا، كما ثبت سعر «أسمنت لافارج»، ليسجل 1650 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.