مسئولو "الإسكان" فى جولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالقاهرة

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمنطقة مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالقاهرة، يرافقهما المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز منطقة مثلث ماسبيرو ومنطقة المواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها.



‏وتفقد مسئولو الإسكان، موقف العمارات السكنية والمول التجارى بمنطقة سور مجرى العيون، كما تفقدوا بمنطقة مثلت ماسبيرو مشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري والبرج الإدارى، حيث اطَّلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل ونموذج تشطيب البرج الاستثمارى، لمتابعة سير الأعمال وتذليل أي معوقات.



وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح، على الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها، كما اجتمع مع مسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالب بسرعة رفع معدلات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.



وجار أيضًا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.



وتشمل الأعمال الجارية بمنطقة سور مجرى العيون تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.



جدير بالذكر أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سواءً من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.

