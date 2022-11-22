اونلاين HD مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم يلا شوت NEW

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اونلاين HD مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم يلا شوت NEW ننقل لكم في هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، إضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة وتوقيت انطلاقها الرسمي في مصر والسعودية وقطر والإمارات.

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موعد مباراة الأرجنتين ضد السعودية بكأس العالم
موعد مباراة السعودية والأرجنتين هو مساء يوم الثلاثاء القادم، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، في المباراة التي تقام على ملعب “لوسيل”، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية هذا اللقاء، مباشرة من خلال المواعيد التالية:

12:00 ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة والقدس الشريف
13:00 ظهرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة
14:00 ظهرًا بتوقيت مدينة أبو ظبي ومسقط
حكم مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022
وسيكون حكم مباراة الأرجنتين أمام السعودية هو الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”، الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، بينما كانت أول مباراة دولية له في عام 2010.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية
وتم الكشف قائمة القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين غدًا الثلاثاء، حيث تنفرد مجموعة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، بحقوق البث المباشر والنقل الحصري لجميع مباريات كأس العالم قطر 2022، وذلك عبر جميع قنواتها في الدول العربية والشرق الأوسط.

ويمكنكم مشاهدة هذه المواجهة تحديدًا عبر واحدة من القنوات التالية:

قناة “beIN Sports Max HD1” المشفرة.
قناة “beIN Sports Max HD2″المشفرة.
 

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