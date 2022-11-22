يلا شوت Live HD مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين بث مباشر اليوم في كأس العالم yalla shoot يتمنى المنتخب السعودي بقيادة مدير الأخضر الفني "هيرفي رينارد" ذو الجنسية الفرنسية أن يحققوا نتائج مبهرة إيجابية تتيح لهم فرصة التأهل لدوري 16 لثاني مرة بتاريخ المنتخب السعودي عقب مونديال عام 1994 للولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد وصلت البعثة الخاصة بالمنتخب السعودي أرض الدوحة بالساعات القليلة الماضية عقب خوض آخر لقاء ودي أمام المنتخب الكرواتي والذي أُعلن به هزيمة المنتخب الأخضر على أراضي الرياض بملعب الملز بهدف نظيف.

يتم نقل المباراة من قبل قنوات بي إن سبورت الرياضية، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه شبكة هذه القنوات، باعتبارها ناقل حصري لمباريات كرة القدم لكأس العالم للمُونديال القطري لعام 2022 في بث مباشر وحصري بمنطقة الشرق الأوسط. على أن يكون المعلق بهذه المباراة "حسن العيدروس" وذلك طبقًا لإسناد شبكة قنوات بي إن سبورت، والتي يمكن تحميلها إذا لم تكن متوفرة لديكم عبر 3 ترددات مختلفة، وهم:

التردد الأول

● قمر صناعي: نايل سات.

● تردد: 11013.

● استقطاب: أفقي.

● معدل ترميز: 27500.

● معدل تصويب خطأ: 3/2.

التردد الثاني

● قمر صناعي: نايل سات.

● تردد: 11054.

● استقطاب: أفقي.

● معدل ترميز: 27500.

● معدل تصويب خطأ: 3/2.

التردد الثالث

● قمر صناعي: نايل سات.

● تردد: 12604.

● استقطاب: أفقي.

● معدل ترميز: 27500.

● معدل تصويب خطأ: 3/2.

يلا شوت Live HD مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين بث مباشر اليوم في كأس العالم yalla shoot