رابط bein سبورت مشاهدة السعودية والأرجنتين بث مباشر messi جودة عالية Stream انطلقت اليوم مباريات كأس العالم في قطر 2022 بمباراة قطر والاكوادور وتم عرض فعالياتها على قناة الكأس الرياضية القطرية، ونحن الآن في انتظار موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين، لذلك سوف نعرض لكم تردد قناة الكأس الرياضيه القطرية، وكيفية تنزيلها على الريسيفر من الأقمار الصناعية “نايل سات، عرب سات، آسيا سات، وسهيل سات، وجالكسي”.

ومن المقرر انطلاق فعاليات اللقاء المنتظر بين المنتخب السعودي ونظيره الارجنتين ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي ستقام في يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 نوفمبر 2022، ويتوقع جماهير البطولة إن تكون هذه المباراة واحدة من المباريات القوية، وأن منتخب السعودية سيقدم مباراة أسطورية، لإنه يستعد استعدادا قويا من أجل تحقيق الفوز وحصد كأس العالم، وسوف تبدأ المواجهة بين الارجنتين والسعودية الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب السعودية

يأتي تشكيل المنتخب السعودي كاملًا كما يلي:

● اللاعبين محمد الربيعي، نواف العقيدي، ومحمد العويسي كحراس مرمى لمنتخب الأخضر بالمونديال.

● اللاعبين ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، عبدالله مادو، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، محمد البريك، وناصر الدوسري كخط دفاع.

● اللاعبين عبدالإله المالكي، رياض شراحيلي، ريناد عبدالله عطيف، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، وسامي النجعي كخط وسط.

● سالم الدوسري، فهد المولد، فراس بريكان، هتان باهبري، عبدالرحمن عبود، هيثم عسيري، وصالح الشهري كخط هجوم.

تشكيل منتخب الأرجنتين

يأتي تشكيل المنتخب الأرجنتيني كما يلي:

● اللاعبين جيرونيمو رولي، فرانكو أرماني، وإميليانو مارتينز كحارس مرمى.

● اللاعبين جيرمان بيزيلا، نيكولاس أوتامندي، ماركوس أكونيا، ليساندرو مارتينيز، تاغلي افيكو، خوان فويث، ناهويل مولينا، وكريستيان روميرو كخط دفاع.

● لياندرو باريديس، أليكسيس ماكاليستر، رودريجو دي بول، نيكولاس غونزاليس، إنزو فيرنانديز، بالاسيوس، وماك أليستر كخط وسط.

● لاوتارو مارتينيز، خواكين كوريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، وأنخيل دي ماريا كخط هجوم.

قنوات أخرى تنقل مباريات المونديال

ستقوم قنوات أخرى بنقل مباريات المونديال ومن هذه القنوات:

قناة الكأس الرياضية

والتي يمكن تحميلها لمتابعة المباريات من خلالها، وذلك عبر:

● ترددها: 11919.

● القمر الصناعي: نايل سات.

● معدل ترميز: 27500.

● استقطاب: أفقي.

● معدل تصويب خطأ: ¾.

أو عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال:

● تردد: 12245.

● معدل ترميز: 27500.

● استقطاب: عمودي V.

● معدل تصويب خطأ: ¾.

