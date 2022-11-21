اون كورة HD مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران بث مباشر live في كأس العالم بدأ مشجعو كأس العالم البحث عن مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران على الهواء مباشرة اليوم، حيث سيلتقي المنتخب الإنجليزي مساء الأحد مع المنتخب الإيراني على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال 2022 التي تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر المقبل بمشاركة 32 فريقا.

يستضيف استاد خليفة الدولي، اليوم، لقاء المنتخب الإنجليزي الذي يطمح إلى المجد لفترة طويلة، مع نظيره الإيراني الذي يسعى إلى تقديم مستوى كبير في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم قطر 2022. في كرة القدم.

اون كورة HD مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران بث مباشر live في كأس العالم

وتضم المجموعة الولايات المتحدة وويلز، اللتين تواجهان بعضهما البعض على ملعب أحمد بن علي في نفس اليوم، لكن تظل إنجلترا المرشح الأقوى للتأهل للمجموعة.

اون كورة HD مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران بث مباشر live في كأس العالم

وستبدأ المواجهة بين الفريقين الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.