تموين الإسكندرية يشن حملات رقابية على الأسواق.. ويضبط 5 آلاف لتر وقود مدعم

وجه محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع والمواد البترولية المدعمة ومراقبة الأسواق، وفي إطاره تمكنت التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له من ضبط الآتي:

ضبط مصنع لتعبئة الشحوم وزيوت سيارات دون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحريز الآتي:

ماكينة تعبئة شحوم بداخل المصنع.

ماكينة طباعة تاريخ الانتاج والصلاحية.

عدد ٢٠٠ جالون × ١٣ كجم غير مدون عليها بيانات

عدد ٢٠٠ جالون × ٢٠ لتر غير مدون عليها بيانات

عدد ٥٠ جالون x ٢٠ لتر غير مدون عليها بيانات.

عدد ٥٠ جالون x ٢٠ لتر غير مدون عليها بيانات.

عدد ٢٠٠ جالون x ١٣ كجم غير مدون عليها بيانات.

عدد ٥٠ جالون x ١٦ لتر دون بيانات.

عدد ٢٠٠٠ عبوة فارغة تستخدم في التعبئة

٧٠٠ كيلو شحومات داخل جرادل بلاستيكبة

٣٠٠ كيلو زيوت محركات بداخل براميل

عدد ١٥٠٠٠٠ استيكر لصق على العبوات بعد التعبئة.

ضبط سيارة محملة بمكعبات بنزين وسولار مدعم دون تصريح وتم تحريز الآتي:

١٥٠٠ لتر بنزين ٨٠

٣٥٠٠ لتر سولار

ضبط عدد ٢٤ شيكارة أرز زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى ١٢٠٠ كجم بأحد المخازن بمنطقة خورشيد دون بيانات مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.