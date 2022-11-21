مواعيد مباريات اليوم الاثنين في بطولة كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022، انطلقت منافسات كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة، حيث لعب المنتخب القطري أمام الإكوادور في مباراة انتهت لصالح الأخير بهدفين دون رد سجلهما اللاعب فالنسيا، في حين تم إلغاء هدف ثالث للاعب بداعي التسلل.

افتتاح كأس العالم قطر 2022

وفاز الإكوادور على قطر في مباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022 في المواجهة التي استضافها استاد "البيت" وسط حضور جماهيري تخطى الـ60 ألف مشجع، ولم يشفعوا لأصحاب الأرض.

مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022

وتلعب اليوم الاثنين العديد من المباريات في ثاني أيام كأس العالم قطر 2022 والتي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات.

جدول مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم قطر 2022

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول ومواعيد مباريات ثاني أيام كأس العالم قطر 2022 والتي تشهد مباراة قوية بين المنتخب السغنالي وهولندا إلى جانب مواجهة إنجلترا وإيران وفي الختام تقام مباراة الولايات المتحدة وويلز.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام مواعيد مباريات ثاني أيام كأس العالم قطر 2022، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها على مدار الساعة، والتي ستشهد تحديثات يومية لموعد المواجهات المختلفة.

موعد مواجهات اليوم في كأس العالم قطر 2022

تقام 3 مباريات اليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، في ثاني أيام كأس العالم قطر يبدأها المنتخب الإنجليزي وإيران في تمام الثالثة عصرا، ثم تأتي قمة مباريات اليوم بين السنغال وهولندا في السادسة مساء، وفي الختام يلاقي المنتخب الأمريكي نظيره الويلزي في التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تبدأ مواجهات اليوم الثاني في بطولة كأس العالم 2022، اليوم الإثنين 21-11-2022، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بمباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره منتخب إيران.

مواعيد مباريات ثاني أيام كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة إنجلترا وإيران

وتنطلق مباراة إنجلتر وإيران ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد خليفة.

موعد مباراة السنغال وهولندا

وتقام مباراة السنغال وهولندا ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ8 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أرضية ستاد الثمامة.

موعد مباراة الولايات المتحدة وويلز

وتختتم مباريات اليوم ثاني أيام كأس العالم قطر 2022 في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات على ملعب ستاد الريان بلقاء الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات BeIN sportsالمجانية، BeIN sports max 1،BeIN sports max 1 ، وعبر قنوات الكاس القطرية، إضافة إلى إذاعة 22 مباراة بالبطولة عبر الترددات المجانية.