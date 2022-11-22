لايف yalla shoot مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر كورة ستار on live

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة تونس
مشاهدة مباراة تونس

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022، حيث يبدأ المنتخب التونسي رحلته في النسخة الحالية من مونديال قطر في عصر يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، وذلك حينما يواجه نظيره العنيد المنتخب الدنماركي على أرضية ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تونس ضد الدنمارك، المنتخب التونسي يدخل بطولة كأس العالم قطر 2022 وسط تطلعات كبيرة جدًا من جماهيره رغم الشكوك حول مدى قدرة المدرب التونسي جلال القادري على قيادة منتخب بلاده نحو الفوز بمباراة واحدة على الأقل في دور المجموعات، حلم التأهل إلى الدور ثمن النهائي يبقى واردًا بالنسبة إلى نسور قرطاج وخاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي سيتم تقديمه إلى رفاق القائد يوسف المساكني منذ اللحظة الأولى لهم في البطولة، ولكن ذلك وحده لا يكفي والمنتخب التونسي مُطالب باللعب بروح قتالية لأقصى درجة ممكنة من أجل تعويض فارق النوافق الفنية مع منافسيه في هذه المجموعة الصعبة جدًا والتي تضم أيضًا بطل العالم منتخب فرنسا مما يزيد من صعوبة المهمة لأبناء المدرب جلال القادري.

شاهد مباراة تونس والدانمارك من هنا

موعد مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022
تقام مباراة تونس والدنمارك في عصر يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 على أرضية ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:

الثالثة عصرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.
الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022
تنقل مباراة تونس والدنمارك بث مباشر عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

حيث تذاع مباراة تونس ضد الدنمارك تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

 

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