يلا شوت EXTRA HD مشاهدة مباراة تونس والدنمارك كورة لايف BEIN SPORTS

تذاع مباراة تونس والدنمارك عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الثانية المشفرة، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

تنقل أيضًا مباراة تونس والدنمارك عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الثالثة المشفرة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى قناة BEIN SPORTS MAX HD الرابعة المشفرة باللغة الإسبانية، وأيضًا قناتي BEIN SPORTS MAX HD الخامسة المشفرة والسادسة المشفرة باللغة الفرنسية، كما تذاع أيضًا عبر تطبيق TOD عبر شبكة الإنترنت بكل اللغات السابقة.

تنقل مباراة تونس والدنمارك أيضًا عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات وهي تابعة لشبكة قنوات BEIN SPORTS، وذلك تحديدًا عبر قناة الكأس EXTRA HD الأولى المشفرة، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق المصري أحمد الطيب، إضافة إلى قناة الكأس EXTRA HD الثانية المشفرة، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي هيكل الصغير.

اخر أخبار تونس قبل مواجهة الدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

تابع لايف تونس والدنمارك، المنتخب التونسي سيدخل المباراة تحت قيادة مدربه التونسي جلال القادري بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: محمد دراغر، ديلان برون، منتصر الطالبي، مرتضى بن وناس.

خط الوسط: غيلان الشعلاني، إلياس سخيري، عيسى ليدوني.

خط الهجوم: أنيس بن سليمان، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.

اخر أخبار الدنمارك قبل مواجهة تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

بث مباشر تونس والدنمارك، المنتخب الدنماركي من جانبه سيدخل المباراة تحت قيادة مدربه الدنماركي كاسبر هيولماند بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: راسموس نيسين، يواكيم أندرسن، أندرياس كريستنسن، يواكيم ماهلي.

خط الوسط: توماس ديلاني، كريستيان إريكسن، بيير هويبرغ.

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن، ميكيل دامسغارد، كاسبر دولبيرغ.

