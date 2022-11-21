عاجل.. عدم صياغة أى مبادرات منخفضة الفائدة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء

نص قرار رئيس الورزاء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4151 لسنة 2022، بعدم صياغة أو تمويل اي مباردة منخفضة العائد أو تعديل المبادرات القائمة إلا بعد موافقة من قبل مجلس الوزراء ودراسة تقدمها وزارة المالية، مشيرا إلى إنه في حالة مخالفة ذلك فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة باي تعويضات.

وكان مجلس الوزراء اصدر قرار رقم 4151 لسنة 2022، والخاص بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات منخفضة الفائدة بدلا من البنك المركزي بما يشمل عملية اصدرها والضوابط المتعلقة بها والمستفدين منها والجهات التى تتولي تنفذها.

وبناء على القرار الجديد فى المادة الثانية تم وضع حدود قصوى لكافة مبادرات التمويل التى سبق وأن إطلاقها البنك المركزي، بحيث مبلغ 15 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، و 50 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة.

كما حددت لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، و15 مليار جنيه لمبادرة احلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بفائدة 3% مقطوعة، و55 مليار جنيه لمبادرة تشجيع طرق الري الحديث بفائدة 0%.