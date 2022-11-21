موعد مباراة السنغال ضد هولندا اليوم فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

السنغال ضد هولندا، تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، لليوم الثاني، حيث تقام ثلاثة مباريات مهمة على رأسها مباراة السنغال ضد هولندا في بداية مشوار المنتخبين في المونديال.

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة السنغال ضد هولندا والتي تجمع بين المنتخبين مساء اليوم الاثنين الموافق الـ21 من نوفمبر 2022 على أرضية ستاد "الثمامة" في مباراة متوقع لها أن تشهد اهتماما كبيرا.

وتنطلق مباراة السنغال ضد هولندا بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، على ملعب "الثمامة"، ضكم كباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد هولندا

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة السنغال ضد هولندا عن نقل مباراة السنغال ضد هولندا عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..

ظروف مباراة السنغال ضد هولندا

وتأتي مباراة السنغال ضد هولندا في ظروف استثنائية حيث غاب منتخب "الطواحين" عن المشاركة ي كأس العالم النسخة الأخيرة، ليعود إلى المونديال مجددا عبر بوابة قطر بعدما قدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في المواجهات الأخيرة حيث تعود هزيمته الأخيرة أمام التشيك في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021.

مجموعة مباراة السنغال ضد هولندا

ونأتي مباراة السنغال ضد هولندا ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022، والتي تضم إلى جانب المنتخبي منتخب قطر والإكوادور، واللذان لعبا مباراة الافتتاح وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

أبرز غيابات مباراة السنغال ضد هولندا

ويغيب عن مواجهة السنغال ضد هولندا النجم السنغالي الكبير ساديو ماني لاعب ليفربول السابق وبايرن ميونيخ الألماني، بعدما عرض لإصابة كبيرة في الركبة حرمته من المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وكان يعول عليه المدير الفني أليو سيسيه من اجل تحقيق مستوى طيب.

ولعب منتخب قطر أمام نظيره الإكوادوري أولى مباريات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبي هولندا والسنغال اللذان سيلتقيان مساء اليوم، وانتهت المباراة بفوز الإكوادور بهدفين نظيفين ليتصدر المجموعة مؤقتا.