دعاء الزلزال.. الإفتاء: ليس من السنة النبوية

دعاء الزلزال، شعر المواطنون صباح اليوم الإثنين بهزة أرضية في الساعة الواحدة 1 وعشرين دقيقة، حيث يريدون دعاء الزلزال، وأكدت دار الإفتاء أنه ليس من السنة النبوية وأوضحت ماذا يجب على مسلم فعله حال الشعور بالفزع.

وقعت هزة أرضية سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وبعض المحطات الدولية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، على بعد 605 كم شمال مدينة مطروح.

دعاء الزلازل

بعد حدوث زلزال اليوم، بحث الكثيرون عبر مواقع البحث الإلكترونية عن دعاء الزلازل، أو الأدعية المستحب ترديدها فى مثل هذه الأوقات، وتبادلها مع الأهل والأصدقاء من خلال مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك وتويتر وواتساب وغيرها".

دعاء الزلازل ليس من السنة

المفاجأة التي حملتها دار الإفتاء المصرية إلى متابعيها من كل مكان، أنه لا يوجد في السنة النبوية دعاء يسمي بـ "دعاء الزلازل" وأجمع علماء الدين أنه لم يرد فى السنة النبوية دعاء محدد لدعاء مستحب قوله عند الزلازل فقط.

وأكدت دار الإفتاء أنه ورد في السنة النبوية الشريفة أدعية كثيرة يستحب قولها عند حدوث البلاء ومنها الزلازل.

واتفق علماء الفقه والسنة على أن الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية هي من آيات الله عز وجل، العظام في هذا الكون.



ماذا يفعل المسلم حال الكوارث والشعور بالفزع؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يجب علينا فعله عند الشعور بالفزع وما هو دعاء الفزع من الزلزال، إنه يستحب التضرع بالدعاء والإكثار من الصلاة والاستغفار عند حدوث الزلازل ونحوها، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: " وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا".