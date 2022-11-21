رامز جلال مطلوب على جوجل بسبب العمى.. وأشرف زكي يرد

تصدرت الفنان رامز جلال محرك بحث جوجل، بعدما طالت شائعات إصابة رامز جلال بالعمى خلال اليومين الماضيين، والتزم الفنان الصمت، ولكن رد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على هذه الشائعات.

أشرف زكي ينفي شائعى إصابة رامز جلال بالعمى

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مرض الفنان رامز جلال وفقدانه البصر “مجرد إشاعات لا أساس لها”، مضيفا أنه تواصل معه بشكل شخصي ليطمئن عليه وحالته الصحية جيدة.

واستنكر أشرف زكي بشدة انتشار هذه النوعية من الشائعات عن الفنانين وتداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبًا الجميع بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من صحتها.

من جهته كشف شقيق رامز جلال أنه اختار التزام الصمت وعدم التعليق على الأخبار المروج لها، لأنها بالنسبة له لا معنى لها، وهو يركز حاليا على عمله دون اكتراث للشائعات “السخيفة”، على حد وصفه.

قي سياق آخر، يرتقب أن يطل رامز جلال على جمهوره من خلال عرض فيلمه الجديد بعنوان “أخي فوق الشجر”، الذي جمعه بتارا عماد وثلة من ألمع الممثلين.