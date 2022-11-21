موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

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السعودية والأرجنتين
السعودية والأرجنتين

نقدم لكم موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 والتشكيل المتوقع للمنتخب السعودي، الذي يطمح بتحقيق نتيجة جيدة أمام الأرجنتين.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين

تنطلق مباراة السعودي ضد الأرجنتين في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد لوسيل، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

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الغائبون عن منتخب السعودية

ويعاني المنتخب السعودي بالفعل قبل المباراة من الإصابات حيث قالت صحيفة "سبورت" السعودية، خلال تقرير لها اليوم أن تدريبات المنتخب اليوم شهدت غياب حسان التمبكتي، بعدما اكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

على الصعيد ذاته كشفت آشعة الرنين المغناطيسي التي تمت على اللاعب رياض شراحيلي عن تعرضه لإصابة عضلية، ليصبح مهددًا بالغياب عن مباراة فريق أمام الأرجنتين، فيما أصبح سلمان الفرج قائد الأخضر جاهزًا لخوض المباراة.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة الأرجنتين باللقاء الذي سيقام على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت ليبيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

 

تشكيل منتخب السعودية ضد الأرجنتين

من المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي أمام أمام الأرجنتين بمونديال قطر 2022 بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: محمد العويس.
  • خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الإله العمري - علي البليهي - سعود عبد الحميد.
  • خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو.
  • الهجوم: سلمان الفرج - سالم الدوسري - صلاح الشهري - فارس البريكان.

 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

سيتم بث مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين عبر شاشة بي إن سبورتس الناقل الحصري لفاعليات كأس العالم 2022 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم بث القناة عبر القنوات التالية:

  • Alkass EXTRA TWO HD
  • Alkass EXTRA One HD
  • beIN Sports FR HD 1
  • beIN Sports HD 3 Max
  • beIN Sports HD 1 Max
  • beIN 4K HDR
  • beIN Sports HD 5 Max
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