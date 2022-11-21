تزامنا مع كأس العالم 2022.. نتيجة مباراة منتخب إيطاليا والنمسا الودية

منوعات
إيطاليا والنمسا
إيطاليا والنمسا

نتيجة مباراة منتخب إيطاليا والنمسا الودية نقدمها لكم، حيث خاص المنتخب الإيطالي مباراة ودية ضد منتخب النمسا أمس الأحد الموافق 20 نوفمبر والذي تزامن مع حفل افتتاح كأس العالم 2022.

 

نتيجة مباراة منتخب إيطاليا والنمسا الودية

سقط منتخب إيطاليا فى فخ الهزيمة أمام مضيفه النمساوى، بثنائية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "إرنست هابيل"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا.

افتتح كزافير شلاجر التسجيل لمنتخب النمسا بالهدف الأول، بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء، وأضاف ديفيد ألابا هدف الفريق النمساوى الثانى فى الدقيقة 35، من تسديدة رائعة، فشل دوناروما حارس إيطاليا فى التصدى لها.

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، وسط محاولات من جانب المنتخب الإيطالي فى العودة بالنتيجة، ولكن المنتخب النمساوى حافظ على تقدمه.

تشكيل إيطاليا المتوقع ضد النمسا في الاختبار الودي اليوم الأحد

تردد القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنمسا لودية اليوم الأحد 20-11-2022

تشكيل منتخب إيطاليا

  • حراسة المرمى: دوناروما.
  • الدفاع: جاتي، بونوتشي، أتشيربي ودى لورينزو.
  • الوسط: باريلا، فيراتي ودى ماركو.
  • الهجوم: بوليتانو، راسبادورى وجريفو.

وكان المنتخب الإيطالي قد حقق الفوز على منتخب ألبانيا بنتيجة 3 - 1، فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضى. 
ويستعد المنتخبان الإيطالي والنمساوى لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا، بعد فشلهم فى التأهل إلى مونديال قطر 2022.

إيطاليا النمسا مباراة ودية نتيجة مباراة منتخب إيطاليا والنمسا منتخب إيطاليا كأس العالم 2022

مواد متعلقة

موعد مباراة إيطاليا ضد النمسا الودية الأحد الموافق 20-11-2022 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة هولندا ضد السنغال بث مباشر في كأس العالم 2022 || رابط Twitter ستريم ماتش السنغال وهولندا دون تقطيع senegal vs Netherlands لايف

يلا شوت yalla Kora مشاهدة مباراة السنغال senegal الآن|بث مباشر ماتش السنغال وهولندا YouTube اونلاين ستريم Today

بث مباشر انجلترا وايران live || مشاهدة مباراة انجلترا ضد ايران england vs iran جودة عالية تعليق عربي رابط يلا شوت

يلا لايف twitter بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا والسنغال كأس العالم 21-11-2022 جودة عالية HD تعليق عربي دون تقطيع رابط تويترtwitter Kora

هُنـا الآن TODAT.. بث مباشر السنغال وهولندا يلا شوت لايف|| مشاهدة مباراة هولندا ضد السنغال الان بث مباشر اليوم 21-11-2022 كأس العالم NòW HD

لايف now بث مباشر انجلترا وايران تويتر Twitter || مشاهدة مباراة انجلترا ضد ايران england vs iran تعليق عربي HD دون تقطيع

بث مباشر.. مباراة انجلترا وايران مباشرة bein sport World Cup 2022 اليوم الاثنين 21-11-2022 مشاهدة مباراة إنجلترا ضد ايران England and Iran World Cup 2022 كأس العالم 2022 NoW

كورة اونلاين HD بث مباشر مباراة هولندا والسنغال بث مباشر افتتاح كأس العالم