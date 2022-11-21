تزامنا مع كأس العالم 2022.. نتيجة مباراة منتخب إيطاليا والنمسا الودية

نتيجة مباراة منتخب إيطاليا والنمسا الودية نقدمها لكم، حيث خاص المنتخب الإيطالي مباراة ودية ضد منتخب النمسا أمس الأحد الموافق 20 نوفمبر والذي تزامن مع حفل افتتاح كأس العالم 2022.

نتيجة مباراة منتخب إيطاليا والنمسا الودية

سقط منتخب إيطاليا فى فخ الهزيمة أمام مضيفه النمساوى، بثنائية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "إرنست هابيل"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا.

افتتح كزافير شلاجر التسجيل لمنتخب النمسا بالهدف الأول، بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء، وأضاف ديفيد ألابا هدف الفريق النمساوى الثانى فى الدقيقة 35، من تسديدة رائعة، فشل دوناروما حارس إيطاليا فى التصدى لها.

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، وسط محاولات من جانب المنتخب الإيطالي فى العودة بالنتيجة، ولكن المنتخب النمساوى حافظ على تقدمه.

تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: جاتي، بونوتشي، أتشيربي ودى لورينزو.

الوسط: باريلا، فيراتي ودى ماركو.

الهجوم: بوليتانو، راسبادورى وجريفو.

وكان المنتخب الإيطالي قد حقق الفوز على منتخب ألبانيا بنتيجة 3 - 1، فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضى.

ويستعد المنتخبان الإيطالي والنمساوى لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا، بعد فشلهم فى التأهل إلى مونديال قطر 2022.