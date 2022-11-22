يلا شوتSaudi Arabia مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد السعودية بث مباشر في كأس العالم 2022 || رابط Twitter ستريم ماتش السعودية والسنغال دون تقطيع Argentina تابع لايف

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مباراة الارجنتين والسعوديه كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة، ومن أهم المباريات التي سيلعبها المنتخب السعودي أثناء مشاركته في مونديال قطر 2022 مباراته مع منتخب الأرجنتين، حيث ستغطي القنوات المخصصة للبث المباشر مسار هذه المباراة، لذا فهو مهتم بتعريفنا بتاريخ مباراة الأرجنتين والسعودية في المونديال والتحدث عن القنوات التي ستغطي هذه المباراة، موعد مباراة الارجنتين والسعوديه كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

مباراة الأرجنتين والسعودية كأس العالم 2022



بعد إجراء القرعة لتقسيم المنتخبات إلى مجموعات في مونديال 2022 لبدء المرحلة الأولى من المباريات، كان نصيب المنتخب السعودي أن يأتي في نفس مجموعة المنتخب الأرجنتيني الذي تقدم اجتماعهم في مباراة حتمية في دور المجموعات، الأمر الذي جعل معرفة موعد مباراة كأس العالم بين الأرجنتين والسعودية مهمًا للجماهير، حيث تضم المجموعة C المنتخبات التالية

أرجنتيني.

المملكة العربية السعودية.

المكسيك.

بولندا.



موعد مباراة الارجنتين والسعوديه كاس العالم 2022



تم تحديد موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم يوم 22 نوفمبر 2022 حيث ستكون هذه المباراة هي المباراة الأولى التي تقام في المجموعة الثالثة، المجموعة ج، ومن المقرر أن تقام في الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين والسعوديه كاس العالم 2022



تم الحصول على حقوق البث لجميع المباريات التي تقام في مونديال 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصالح مجموعة قنوات بي إن سبورت وقنواتها القطرية الكاس، حيث يمكن مشاهدة قنوات الأرجنتين والسعودية مباشرة عن طريق الضبط على إحدى قنوات بي إن سبورت، على النحو التالي