يلاشوت PLUS Twitter مشاهدة مباراة السعودية الآن|| تابع لايف HD بث مباشر الارجنتين ضد السعوديه YouTube اونلاين ستريم هدف ميسي الآن 1ND Half

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تاريخ موعد مباراة السعوديه والارجنتين في كأس العالم 2022 قطر

حراس المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العكيدي (النصر).

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله العمري، عبدالله مادو (النصر)، محمد البريك، علي البليحي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني (الهلال)، حسن التمبكتي ( الشباب).

الوسط: سلمان الفراج، سالم الدوسري، محمد كنو، ناصر الدوسري، عبد الله عاطف، عبد الإله المالكي (الهلال)، عبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي آل- ناجي وعلي الحسن (النصر) وهتان باهبري (الشباب) ورياض الشراحيلي (أبها).

الهجوم: صالح الشهري (الهلال)، فراس البريكان (الفتح)، هيثم عسيري (الأهلي)، نواف العبد (الشباب).

ينطلق الأخضر، الأحد 12 نوفمبر، المرحلة الرابعة من برنامجه التحضيري لمونديال، حيث يستأنف تدريباته في العاصمة الرياض، بعد البقية التي منحها المدرب للاعبين لمدة يومين بعد عودتهم من مخيم في أبو ظبي.

ويلعب المنتخب السعودي آخر مباراة دولية ودية له أمام كرواتيا الأربعاء المقبل.

مباريات السعودية في مونديال 2022

ستشهد مونديال 2022 المشاركة السادسة للمنتخب السعودي في المونديال، ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة، ويبدأ بطولته ضد الأرجنتين في 22 نوفمبر 2022 على ملعب لوسيل، وفي المواجهة الثانية وسيواجه المنتخب السعودي نظيره البولندي يوم 26 نوفمبر وعلى استاد المدينة التعليمية قبل انتهاء دور المجموعات بلقاء المكسيك يوم 30 نوفمبر على استاد لوسيل، ويعول السعوديون على الجيل الحالي الذي قدم شخصية مميزة.

موعد مباريات السعودية في مونديال 2022

الأرجنتين VS السعودية

يفتتح المنتخب السعودي مشواره في مونديال 2022 أمام الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة والساعة 01:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل.

بولندا VS السعودية

ويواجه الأخضر نظيره البولندي، يوم 26 نوفمبر 2022، الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية.

السعودية VS المكسيك

ويلتقي المنتخب السعودي مع المكسيك، في نهاية مرحلة المجموعات لكأس العالم 2022، يوم 30 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة، على ملعب لوسيل.