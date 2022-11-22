كورة لايف Tab3live3 بث مباشر مباراة الارجنتين والسعودية في كأس العالم 2022 دون تقطيع || رابط يوتيوب قناة بي ان سبورت المفتوحة هدف السعودية الأول الان YALAKORA هدف أول NOW

يلا شوت بلس بث مباشر يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر\تشرين الثاني، بملعب لوسيل.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الواحدة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءً بتوقيت أبوظبي.

المنتخب السعودي في سادس مشاركاته بكأس العالم يأمل في فك شفرة الدور الأول، والتي لازمته بعد مشاركته الأولى الناجحة في 1994، غير أن مجموعته هذه النسخة تبدو صعبة بوجود الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة للسعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأرجنتين هي بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنوات beIN MAX HD 1.

ومن المقرر أن تنقل قنوات الكأس الرياضية أيضًا المباراة من خلال قناة EXTRA 1 المشفرة.

ومن الممكن أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة ضمن باقة الـ22 مباراة التي أعلنت القناة إذاعتها مجانًا، ولكن لم يتم تأكيد الأمر بصورة رسمية حتى الآن.



