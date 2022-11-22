رابط Twitter HD بث مباشر مباراة السعودية ضد الأرجنتين يلا شوت Saudi Arabia هدف ليو ميسي مشاهدة ماتش السعوديه دون تقطيع Live7 الاسطوره Argentina تابع لايف PLUS

يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعودية اليوم الثلاثاء بث مباشر دون تقطيع تويتر سريع وسوف يكون ملعب مباراة السعودية والأرجنتين في المونديال هو ملعب لوسيل هو المحتضن لـ مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين في جولة المونديال الافتتاحية في قطر كأس العالم 2022، ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين والأخضر في الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في المواعيد التالية:-

موعد مباراة السعودية والأرجنتين الساعة 12:00 م بتوقيت القاهرة

موعد مباراة السعودية والأرجنتين الساعة 1:00 م بتوقيت السعودية

موعد مباراة السعودية والأرجنتين الساعة 2:00 م بتوقيت الامارات

موعد مباراة السعودية والأرجنتين الساعة 1:00 م بتوقيت قطر

اعلان مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

تشكيل المنتخب السعودي “الأخضر ” المتوقع أمام الأرجنتين

ومن المتوقع أن يكون تشكيل السعودية المتوقع أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022 على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني – عبد الإله العمري – علي البليهي – سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الإله المالكي – محمد كنو.

الهجوم: سلمان الفرج – سالم الدوسري – صلاح الشهري – فارس البريكان.

وتأتي مباراة السعودية والأرجنتين ضمن الجولة الأولى في فعاليات كأس العالم بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الأرجنتين

شاشة بي إن سبورتس الناقل الحصري لفاعليات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتنزيل وتحميل قنوات بين سبورت المفتوحة قم بالضغط على الرابط التالي “هُنـا تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport HD الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات وسهيل سات“ـ سيكون ملبعب لوسيل هو المحتضن لـ مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين في جولة المونديال الافتتاحية بقطر مونديال 2022\23.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والارجنتين

تذاع مباراة السعودية والارجنتين علي القنوات التالية:

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports FR HD 1

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

beIN 4K HDR

beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم

الثلاثاء 22 نوفمبر: الساعة الواحده ظهرا السعودية x الارجنتين

السبت 26 نوفمبر: الساعة الرابعة مساء السعودية x بولندا

الاربعاء 30 نوفمبر: الساعة العاشرة مساء السعودية x المكسيك

