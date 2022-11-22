كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم World Cup يلا شوت بث مباشر اليوم 22/11/2022 رَابط تويتر شغال ماتش السعوديه Salem AlDawsari

يلا شوت HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد السعودية بث مباشر لايف بلس يتمنى المنتخب السعودي بقيادة مدير الأخضر الفني "هيرفي رينارد" ذو الجنسية الفرنسية أن يحققوا نتائج مبهرة إيجابية تتيح لهم فرصة التأهل لدوري 16 لثاني مرة بتاريخ المنتخب السعودي عقب مونديال عام 1994 للولايات المتحدة الأمريكية.

يتم نقل المباراة من قبل قنوات بي إن سبورت الرياضية، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه شبكة هذه القنوات، باعتبارها ناقل حصري لمباريات كرة القدم لكأس العالم للمُونديال القطري لعام 2022 في بث مباشر وحصري بمنطقة الشرق الأوسط. على أن يكون المعلق بهذه المباراة "حسن العيدروس" وذلك طبقًا لإسناد شبكة قنوات بي إن سبورت، والتي يمكن تحميلها إذا لم تكن متوفرة لديكم عبر 3 ترددات مختلفة، وهم:

التردد الأول

● قمر صناعي: نايل سات.

● تردد: 11013.

● استقطاب: أفقي.

● معدل ترميز: 27500.

● معدل تصويب خطأ: 3/2.

التردد الثاني

● قمر صناعي: نايل سات.

● تردد: 11054.

● استقطاب: أفقي.

● معدل ترميز: 27500.

● معدل تصويب خطأ: 3/2.

التردد الثالث

● قمر صناعي: نايل سات.

● تردد: 12604.

● استقطاب: أفقي.

● معدل ترميز: 27500.

● معدل تصويب خطأ: 3/2.

بث مباشر موعد متى مباراة السعودية والارجنتين في كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل 2022 Aic_aa11

تشكيل منتخب السعودية

يأتي تشكيل المنتخب السعودي كاملًا كما يلي:

● اللاعبين محمد الربيعي، نواف العقيدي، ومحمد العويسي كحراس مرمى لمنتخب الأخضر بالمونديال.

● اللاعبين ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، عبدالله مادو، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، محمد البريك، وناصر الدوسري كخط دفاع.

● اللاعبين عبدالإله المالكي، رياض شراحيلي، ريناد عبدالله عطيف، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، وسامي النجعي كخط وسط.

● سالم الدوسري، فهد المولد، فراس بريكان، هتان باهبري، عبدالرحمن عبود، هيثم عسيري، وصالح الشهري كخط هجوم.

تشكيل منتخب الأرجنتين

يأتي تشكيل المنتخب الأرجنتيني كما يلي:

● اللاعبين جيرونيمو رولي، فرانكو أرماني، وإميليانو مارتينز كحارس مرمى.

● اللاعبين جيرمان بيزيلا، نيكولاس أوتامندي، ماركوس أكونيا، ليساندرو مارتينيز، تاغلي افيكو، خوان فويث، ناهويل مولينا، وكريستيان روميرو كخط دفاع.

● لياندرو باريديس، أليكسيس ماكاليستر، رودريجو دي بول، نيكولاس غونزاليس، إنزو فيرنانديز، بالاسيوس، وماك أليستر كخط وسط.

● لاوتارو مارتينيز، خواكين كوريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، وأنخيل دي ماريا كخط هجوم.

