تشكيل مباراة ويلز والولايات المتحدة في كأس العالم 2022

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نقدم لكم تشكيل مباراة ويلز والولايات المتحدة في كأس العالم 2022، حيث ستخوض أمريكا مباراة قوية ضد منتخب ويلز اليوم الإنثين ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

 

سيدخل فريق منتخب ويلز مشواره الأول في المونديال منذ 64 عامًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية على أرضية ملعب الريان يوم الإثنين، سيكون ويلز في مرحلة كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958 وسيتوقون إلى الانتصار في اليوم الافتتاحي على الولايات المتحدة، خاض كلا البلدين حملات تصفيات رائعة، ستعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على تجربتها في كأس العالم ضد ويلز الذين هم جدد نسبيًا في هذه المرحلة.

ستكون المباراة هي الحادي عشر لهم بعد أن فقدوا بصعوبة موسم 2018 عندما أصيبوا بحزن في المباراة النهائية للتصفيات ضد ترينيداد وتوباغو، سيكون الكثير من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز معروضًا حيث سيحضر أمثال تايلر آدامز وبريندن آرونسون إلى البطولة على خلفية فترة ناجحة جدًا مع ليدز يونايتد.

 

موعد مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز

لم يتم ترتيب مستقبل كابتن كريستيان بوليسيتش ومن المتوقع أن يجد ناديًا جديدًا حيث أصبح جناح تشيلسي محبطًا بسبب دوره الجزئي، سيشعر المدرب جريج بيرهالتر بالقلق بعض الشيء لأن مستواه قبل كأس العالم لم يكن بهذه الروعة وقد تعود سجلاتهم الضعيفة ضد الفرق الأوروبية لتطاردهم، باستثناء حملة تصفيات مبهجة لم تستعد ويلز بالفعل لتحدي كأس العالم، حيث خفضت حملة دوري الأمم الأوروبية من الدرجة الثانية.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر وفلسطين وفي العاشرة بتوقيت السعودية.

يحاول منتخب ويلز التخلي عن السيطرة على المباراة من خلال الاصطفاف في خط دفاع مكون من خمسة لاعبين مع ظهور ظهير أجنحتهم كجسدين إضافيين في خط الوسط، تأتي معظم هجماتهم من خلال جاريث بيل بينما لعب دانييل جيمس وبرينان جونسون دورهم أيضًا، يجب أن تمهد حملتهم التأهيلية الرائعة الطريق لكأس عالم لا يُنسى حيث يمكن لروب بيج أن يحفر اسمه على كتب التاريخ مع مكان في الضربات القاضية هذه المرة.

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تشكيل مباراة ويلز والولايات المتحدة

تشكيل أمريكا: تيرنر، ديست، زيمرمان، لونج، أ روبنسون ؛ آدامز، ماكيني، آرونسون ؛ رينا، فيريرا، بوليسيك.

تشكيلة ويلز واين هينيسي ؛ أمبادو، رودون، بي ديفيز ؛ سي روبرتس، ألن، رامسي، إن ويليامز ؛ جيمس، مور، بيل.

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