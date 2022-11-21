تعرف على أماكن مكاتب استخراج اشتراكات المترو.. والمستندات المطلوبة

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اشتراكات مترو الأنفاق
اشتراكات مترو الأنفاق

أتاحت الهيئة العامة لمترو الأنفاق، لطلاب التعليم الأساسي والجامعي، استخراج اشتراكات مترو الأنفاق من خلال استقبالهم في أماكن مكاتب استخراج اشتراكات المترو المنتشرة في الخطوط الثلاث.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن مكاتب استخراج اشتراكات المترو والأوراق المطلوبة، لاستخراجها وفق المعلن من الهيئة العامة للمترو، وهي على النحو التالي:-

أماكن مكاتب استخراج اشتراكات المترو

سحب استمارة اشتراكات المترو من المحطات المختلفة يوميًا من 7 صباحًا وحتى 8 مساءً، عدا الجمعة من 8 صباحًا حتى 4 عصرا.

ويمكن للطلاب الحصول على استمارة اشتراكات المترو من خلال خطوط المترو الثلاث، في خط (العتبة - عدلي منصور) بمحطات (العتبة 3 - العباسية - عدلي منصور - هليوبوليس)، وخط (المرج الجديدة - حلوان) من محطات (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة)، وخط (شبرا الخيمة - المنيب) بمحطات (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

المستندات المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو

وللحصول على اشتراك مترو الأنفاق، يجب تقديم الأوراق الآتية:

- استمارة اشتراك المترو بها البيانات الشخصية للطالب وختمها بشعار الجمهورية من المدرسة أو شؤون الطلاب بالجامعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأقل من 15 عاما.

- صورتان لصاحب الطلب يتم لصقهما على الاستمارة.

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