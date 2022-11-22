رود كرول: هولندا تسطيع التأهل إلى نهائي كأس العالم ٢٠٢٢.. ‎وتسجيل إنجلترا لـ 6 أهداف أمر لا يحدث كثيرا

أكد رود كرول، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن تسجيل إنجلترا لـ 6 أهداف أمر لا يحدث كثيرا.

وقال كرول خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تسجيل إنجلترا لـ 6 أهداف أمر لا يحدث كثيرا، لا اعتقد أن ديباي سيشارك أساسيا كانت آخر مباراة له في سبتمبر، ربما يأخد 45 دقيقة فقط".

وأكمل: "ربما يتم الدفع به حال تم حسم التأهل، هولندا لديها فرصة كبيرة أن تصل للمراحل النهائية بالمونديال".

وأضاف: "كأس العالم يفتقد نجوم كبيرة مثل ماني الذي يقدم مباريات جيدة مع بايرن ميونخ ومن قبله ليفربول".



وأتم: "أتمنى أن تتوج هولندا بالمونديال، حان الوقت بعد الوصول لـ 3 نهائيات سابقة لكن لا يجب أن ننسى أن هناك فرق مرشحة أخرى".

