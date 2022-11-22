رود كرول: هولندا تسطيع التأهل إلى نهائي كأس العالم ٢٠٢٢.. ‎وتسجيل إنجلترا لـ 6 أهداف أمر لا يحدث كثيرا

الفجر الرياضي
هولندا والسنغال
هولندا والسنغال

 

أكد رود كرول، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن تسجيل إنجلترا لـ 6 أهداف أمر لا يحدث كثيرا.

 

وقال كرول خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:  "تسجيل إنجلترا لـ 6 أهداف أمر لا يحدث كثيرا، لا اعتقد أن ديباي سيشارك أساسيا كانت آخر مباراة له في سبتمبر، ربما يأخد 45 دقيقة فقط".

 

txt

كأس العالم 2022.. مهدي طارمي يفتتح أول أهداف منتخب إيران في مرمى إنجلترا

txt

كأس العالم 2022.. كيروش يعلن تشكيل منتخب إيران الرسمي لمواجهة إنجلترا

وأكمل: "ربما يتم الدفع به حال تم حسم التأهل، هولندا لديها فرصة كبيرة أن تصل للمراحل النهائية بالمونديال".

 

وأضاف: "كأس العالم يفتقد نجوم كبيرة مثل ماني الذي يقدم مباريات جيدة مع بايرن ميونخ ومن قبله ليفربول".

وأتم: "أتمنى أن تتوج هولندا بالمونديال، حان الوقت بعد الوصول لـ 3 نهائيات سابقة لكن لا يجب أن ننسى أن هناك فرق مرشحة أخرى".
 

منتخب هولند هولندا فوز هولندا هولندا والسنغال أخبار منتخب هولندا

مواد متعلقة

كأس العالم 2022.. فرص تأهل السنغال لدور الـ16 في المونديال بعد الخسارة من هولندا

بعد السقوط أمام هولندا.. منتخب السنغال يدون الهزيمة رقم 77 للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم

الأكثر قراءة

يلا شوت yalla Kora مشاهدة مباراة السنغال senegal الآن|بث مباشر ماتش السنغال وهولندا YouTube اونلاين ستريم Today

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة هولندا ضد السنغال بث مباشر في كأس العالم 2022 || رابط Twitter ستريم ماتش السنغال وهولندا دون تقطيع senegal vs Netherlands لايف

ماهي المباريات المنقولة على بي ان سبورت المفتوحة bein sport hd على نايل سات؟

بث مباشر انجلترا وايران live || مشاهدة مباراة انجلترا ضد ايران england vs iran جودة عالية تعليق عربي رابط يلا شوت

لايف now بث مباشر انجلترا وايران تويتر Twitter || مشاهدة مباراة انجلترا ضد ايران england vs iran تعليق عربي HD دون تقطيع

عاجل.. بسبب قناة إخوانية.. وزير النقل يوجه رسالة إلى أهالي أسوان

بث مباشر.. مباراة انجلترا وايران مباشرة bein sport World Cup 2022 اليوم الاثنين 21-11-2022 مشاهدة مباراة إنجلترا ضد ايران England and Iran World Cup 2022 كأس العالم 2022 NoW

هُنـا الآن TODAT.. بث مباشر السنغال وهولندا يلا شوت لايف|| مشاهدة مباراة هولندا ضد السنغال الان بث مباشر اليوم 21-11-2022 كأس العالم NòW HD