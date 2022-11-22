بدعم من انخفاض "الين "مكاسب جماعية لمؤشرات اليابانية

الاقتصاد
بوابة الفجر

صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الثلاثاء بعم من انخفاض الين مقابل الدولار، لكن الحذر قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حد من المكاسب.

 

وارتفع المؤشر نيكي 0.61 بالمئة ليغلق عند 28115.74 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12 بالمئة إلى 1994.75 نقطة.

 

 

وقفز سهم شيونوجي آند كو 2.77 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة يوميوري أن الجهات التنظيمية في اليابان أعدت تقريرا يؤكد الفعالية المحتملة لعقار مضاد لكوفيد-19 تصنعه شركة الصناعات الدوائية.

 

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وتصدر قطاع المرافق المكاسب وارتفع 2.24 بالمئة في حين زاد مؤشر قطاع التأمين 2.07 بالمئة.

 

وتراجع سهم أدفانتست القيادي 1.43 بالمئة في حين عوض سهم طوكيو إلكترون خسائره السابقة وأنهى الجلسة مرتفعا 0.09 بالمئة

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