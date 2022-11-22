السعودية ضد الأرجنتين.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022، لذا يبحث عدد كبير من المشجعين عن القنوات الناقلة والموعد وملعب اللقاء الذي سيجمع بينهم والتشكيل المتوقع للفريقين، ومن هنا يوفر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية كافة التفاصيل حول هذا الامر:

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الأرجنتين

قناة بي إن سبورت ماكس 1،2 وهي الناقل الحصري لكأس العالم قطر 2022، وقناة Alkass EXTRA TWO HD، وقناة Alkass EXTRA One HD.

‎وتنقل بي إن سبورت المفتوحة نقل مباراة الأرجنتين ضد السعودية اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين

تنطلق المباراة في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد لوسيل، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

التشكيل المتوقع لـ منتخب السعودية ضد الأرجنتين

من المتوقع أن يضم تشكيل المنتخب السعودي في مباراته ضد الأرجنتين اليوم الثلاثاء:

- حراسة المرمى: محمد العويس

- خط الدفاع: ياسر الشهراني وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد

- خط الوسط: محمد كنو وسلمان الفرج وعبدالإله المالكي

- خط الهجوم: سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.

كما من المتوقع أيضا أن يكون تشكيل منتخب الأرجنتين ضد السعودية كما يلي:

- حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

- خط الدفاع: جونزالو مونتييل ووميرو وليساندرو مانتينيز وأوتا مندي.

- خط الوسط: رودريجز دي بول وباريديس وماك آليستر.

- خط الهجوم: ميسىي ولاوتارو ودى ماريا.

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

ويستضيف ملعب لوسيل مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين بجولة المونديال الافتتاحية في قطر 2022، حيث انطلقت بطولة كأس العالم قطر 2022 في دولة قطر وتستمر خلال الفترة من اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 وحتى يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل 2022.