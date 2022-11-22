مبارات منتخب السعودية والأرجنتين.. تردد قناة بي إن سبورت bein sport والكاس Alkass

يبحث عدد كبير من مشجعي الكرة وخاصة السعوديين عن تردد قناة بي إن سبورت bein sport والكاس Alkass، لمشاهدة مباراة منتخب الشعودية والأرجنتنين التي ستُقام في الثانية عشر اليوم الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر لعام 2022.

وعن تردد قناة بي إن سبورت والكاس، لمشاهدة مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب الأرجنتين، في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، يكشف عنها موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية

موعد مباراة السعودية والأرجنتين بتوقيت مصر والسعودية

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي السعودية والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بتوقيت أبوظبي.

تردد قناة بي إن سبورت والكاس

لمشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم، إليكم في السطور التالية تردد قناة بي إن سبورت bein sport والكاس Alkass

الكأس 1Alkass one

11919 H27500 HD

بي ان سبورت المفتوحة

beIN SPORTS HD

11054 H27500 HD

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

ويستضيف ملعب لوسيل مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين بجولة المونديال الافتتاحية في قطر 2022، حيث انطلقت بطولة كأس العالم قطر 2022 في دولة قطر وتستمر خلال الفترة من اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 وحتى يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل 2022، كما تعتبر النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 هي النسخة 22 من المسابقة على مدار تاريخها، والأولى التي تُقام في العالم العربي.