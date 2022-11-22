لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر: رابط مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 live



ستقام مباراة منتخب السعودية، مع نظيره المنتخب الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب لوسيل أحداث اللقاء.

لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر: رابط مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 live

-مجموعة الأرجنتين في كأس العالم

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، مع منتخبات قوية وهم الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر: رابط مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 live



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم 2022، المقام في دولة قطر، كما سيتم بث مباراة الأرجنتين مع نظيره السعودية عبر قناة beIN Sports 1

-تردد قنوات beiN sports 1

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12765.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.



لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر: رابط مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 live

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وهي مجموعة قوية يتواجد فيها كلا من منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، بالإضافة إلى بولندا.

وسيتم إذاعة مباراة منتخب السعودية مع نظيره منتخب الأرجنتين، عبر قناة beIN Sports 1، حيث تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم 2022.

