يلا لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء 22-11-2022 والقنوات الناقلة

بث مباشر لكافة المباريات والمواجهات المقامة في مونديال كأس العالم في قطر 2022، بالإضافة إلى نقل حصري لمباريات الدوري الممتاز وبطولات الكاس وجميع البطولات سواء المحلية أو الدولية أو العالمية، تابع معنا في فهرس نت لمشاهدة بث مباشر في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة والوحدة ظهرا بتوقيت السعودية.

فيما يلي نعرض تقديم لمباراة السعودية والارجنتين والقنوات الناقلة الحصرية علي التلفزيون بالإضافة إلى عرض تشكيل المنتخبين والمعلق الرياضي الذي يتولى مهمة التعليق الصوتي، كما نعرض أيضا تاريخ المواجهة بين المنتخبين والنتيجة المتوقعة.

يبدأ اليوم الرابع بالمونديال بمواجهة قوية بين منتخبا السعودية والارجنتين بناء علي قرعة كأس العالم التي أجريت في أبريل الماضي والتي ستقام على ملعب استاد لوسيل. الآن تعرف على موعد مباراه السعودية والارجنتين من خلال البطاقة التعريفية التالية:



تقام أولى مباريات منتخبي السعودية والارجنتين بعد ساعات قليلة وهي المواجهة الثانية العربية التي تقام ضمن منافسات كأس العالم بقطر وسوف نعرض موعد المباراة بتوقيت الدول العربية.