موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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مباراة السعودية والأرجنتين
مباراة السعودية والأرجنتين

مباراة السعودية والأرجنتين، تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، لليوم الثالث، حيث تقام أربع مباريات مهمة على رأسها مباراة السعودية والأرجنتين في بداية مشوار المنتخبين بالمونديال.

مباراة السعودية والأرجنتين

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي عن موعد مباراة السعودية والأرجنتين والتي تجمع بين المنتخبين ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من نوفمبر 2022 في مباراة متوقع لها أن تشهد اهتماما كبيرا ومشاهدة ممتعة، حيث يتواجد ليونيل ميسي في صفوف التانجو.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين

وتنطلق مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ2 بتوقيت الإمارات على ملعب "استاد لوسيل".

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة السنغال ضد هولندا عن نقل مباراة السنغال ضد هولندا عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..

أهمية مباراة السعودية والأرجنتين

وتأتي مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بنهائيات كأس العالم والتي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

ظروف مباراة السعودية والأرجنتين

وتعتبر مباراة السعودية والأرجنتين ذات أهمية كبرة حيث يسعة المنتخب السعودي إلى التأهل إلى الدور ثمن النهائي في تكرار لإنجاز نسخة 1994، حيث تشارك كتيبة هيرفي رينارد في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ؛ بعدما كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، أما المنتخب الأرجنتيني فقد سبق له التتويج بهذه البطولة مرتين، وكان ذلك عامي 1978 و1986.

ميسي ومباراة السعودية والأرجنتين

ويأمل منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، في بداية قوية من أجل تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الذي قد يكون آخر مونديال له، حيث ويتواجد التانجو في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، كما يتمنى عشاق اللاعب ميسي في أن يحقق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

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