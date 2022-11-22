عاجل.." بلتون" تتكبد خسائر 139 مليون جنيه ومجلس الادارة يقترح زيادة راسمال

الاقتصاد
بلتون المالية القابضة
بلتون المالية القابضة

كشفت شركة بلتون المالية القابضة أنها تكبدت صافي خسائر مجمعة بقيمة إجمالية 139 مليون جنيه خلال أول تسعة شهور من عام 2022، مقارنة  بصافي أرباح 10.4 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

وذكرت الشركة، أن  بلغ إجمالي إيراداتها 224 مليون جنيه خلال أول تسعة شهور من 2022، مقارنة بإيرادات 308 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام الماضي.

 

وإشارة إلى أنها سجلت صافي إيرادات من اتعاب ت الترويج وتغطية الاكتتاب  بلغت 31 مليون جنيه، بينما وصلت إلى 42 مليون جنيه من إدارة محافظ الاستثمارات، وسجلت إيرادات من نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 4.8 مليون جنيه  عمولات السمسرة 38 مليون جنيه.

 

من جانبه اقترح مجلس إدارة «بلتون» المالية القابضة زيادة رأسمال الشركة من مليار جنيه إلى 11 مليار، مشيرا إلى ان سيتم عرضه على الجمعية العمومية الغير عادية للموافقة عليه.

 

واشار المجلس، إلى أنه وافق على زيادة رأسمالها المصدر من 926 مليون جنيه إلى 10 مليارات، على أن تمول الزيادة عن طريق قدامى المساهمين، من خلال إصدار 5 مليارات سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية البالغة جنيهين لكل سهم.

 

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