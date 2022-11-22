ملعب مباراة السعودية والأرجنتين فى كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

مباراة السعودية والأرجنتين، تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، لليوم الثالث، حيث تقام أربع مباريات مهمة على رأسها مباراة السعودية والأرجنتين في بداية مشوار المنتخبين بالمونديال.

مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي عن تفاصيل مباراة السعودية والأرجنتين والتي تجمع بين المنتخبين ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من نوفمبر 2022 في مباراة ستكون قوية من المنتخبين.

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين

ويستضيف ملعب "استاد لوسيل مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ2 وهو الملعب الذي شهد مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين الزمالك المصري والهلال وتوج بها الأخير.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة السنغال ضد هولندا عن نقل مباراة السنغال ضد هولندا عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..

أهمية مباراة السعودية والأرجنتين

وتأتي مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بنهائيات كأس العالم والتي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022

ويشهد اليوم الثالث من كأس العالم قطر 2022 إقامة 4 مباريات مهمة على رأسها مباراة السعودية والأرجنتين إلى جانب 3 لقاءات أخرى هي الدنمارك وتونس والمكسيك وبولندا إضافة إلى مباراة فرنسا وأستراليا في ختام مباريات اليوم.

مباريات أمس في كأس العالم قطر 2022

وشهد يوم أمس الاثنين إقامة 3 مباريات حيث فاز المنتخب الإنجليزي على إيران في المباراة التي جمعت بينهما بـ6 أهداف مقابل هدفين، فيما تعرض منتخب السنال الذي يفتقد لجهود لاعبه ماني إلى هزيمة أمام هولندا بهدفين دون رد، فيما تعادل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام منتخب ويلز العنيد في المباراة التي جمعت المنتخبين بآخر مباريات أمس بهدف لكل فريق، في مباراة سجل فيها أول ابن رئيس دولة.