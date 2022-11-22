تنطلق اليوم الثلاثاء، مباراة السعودية والأرجنتين، في أولى الجولات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، ظهر اليوم في تمام الساعة الثانية عشر في كأس العالم 2022، بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت السعودية وقطر.

ويبحث مشجعي مباراة كرة القدم عن تردد القنوات الناقلة لمباريات اليوم وخاصة مباراة السعودية والارجنتين التي يعلق عليها المعلق العماني خليل البلوشي، ومشاري القرني.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

قناة بي إن سبورت ماكس 1،2 وهي الناقل الحصري لكأس العالم قطر 2022.

قناة Alkass EXTRA TWO HD

قناة Alkass EXTRA One HD.



تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم

تردد قناة "beIN SPORTS HD 1.2.3"

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11013.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدّل التصحيح: 3/2.

تردد قناة "beIN SPORTS HD 4.5.6"

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصحيح: 3/2

تردد قناة "beIN SPORTS HD 7"

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12604.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصحيح: 3/2.

بالمجان.. تردد القنوات الناقلة لكأس العالم

1- قناة zdf على هوت بيرد

تردد: 11054

القمر الصناعي: Hotbird

معامل الترميز: 22000 (H)

2- قناة das erste على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

التردد:11541

معامل الترميز: 22000 (V)

3- قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 (H)

4- قناة TRT2 على القمر التركي

القناة: TRT2

التردد: 11054

معامل الترميز: 30000 رأسي